Вильфанд пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в выходные

Синоптик заявил, что 8 апреля воздух в столице прогреется до +8…+13 градусов, при этом погода будет солнечной, осадков не ожидается. Дождя не предвидится и 9 апреля, в Москве потеплеет до +14 градусов. Вильфанд подчеркнул, что теплая погода без осадков сохранится в Москве и в первой половине будущей недели.

Ранее Вильфанд заявил, что во второй половине апреля воздух будет прогреваться до 15 градусов тепла. При этом без заморозков не обойдется, добавил синоптик. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

