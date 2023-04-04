Вильфанд пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в выходные
Москвичей на предстоящих выходных ожидает теплая погода без осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством городских новостей «Москва».
Синоптик заявил, что 8 апреля воздух в столице прогреется до +8…+13 градусов, при этом погода будет солнечной, осадков не ожидается. Дождя не предвидится и 9 апреля, в Москве потеплеет до +14 градусов. Вильфанд подчеркнул, что теплая погода без осадков сохранится в Москве и в первой половине будущей недели.
Ранее Вильфанд заявил, что во второй половине апреля воздух будет прогреваться до 15 градусов тепла. При этом без заморозков не обойдется, добавил синоптик. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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