В столице повысили уровень погодной опасности
В столичном регионе на 20 января объявлен «жёлтый» уровень погодной. Как заявили в Гидрометцентре, это связано с ожидающимися порывами ветра. По информации метеорологов, местами его порывы оставят до 15 м/с, подчёркивает RT.
В свою очередь, сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что предупреждение в столичном регионе объявлено с 11:00 понедельника, 20 января, и будет действовать до 11:00 среды, 22 января. Специалисты добавили, что такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всех областей ЦФО – за исключением Тверской и Смоленской областей.
В минувшую пятницу НСН писала, что температурный рекорд 1925 года побит в российской столице. 17 января в час дня столбик термометра на базовой станции ВДНХ показал +4,3 градуса по шкале Цельсия, сообщает столичное метеобюро. Это на одну десятую больше, чем было зафиксировано в этот день в 1925 году. Причём до вечера рекорд может ещё обновиться.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил, что текущая зима может стать самой тёплой за всю историю инструментальных метеонаблюдений.
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