В столице повысили уровень погодной опасности

В столичном регионе на 20 января объявлен «жёлтый» уровень погодной. Как заявили в Гидрометцентре, это связано с ожидающимися порывами ветра. По информации метеорологов, местами его порывы оставят до 15 м/с, подчёркивает RT.

В свою очередь, сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что предупреждение в столичном регионе объявлено с 11:00 понедельника, 20 января, и будет действовать до 11:00 среды, 22 января. Специалисты добавили, что такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всех областей ЦФО – за исключением Тверской и Смоленской областей.