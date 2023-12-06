Вильфанд пообещал москвичам снег на Новый год

В целом же зима в этом году выдалась не только холодной, но и снежной — высота сугробов бьет многолетние рекорды уже сейчас. По словам Вильфанда, уже сейчас, в начале декабря, в Москве намело 37-сантиметровые сугробы. Рекордной высота снега будет оставаться как минимум до 10 декабря, заверил синоптик, ведь солнца для таяния снега в ближайшие дни будет недостаточно, а оттепелей метеорологи не прогнозируют.

Ждет москвичей в ближайшие дни и испытание холодом — по мнению замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, самым холодным днем в Москве станет 10 декабря, когда столбики термометров опустятся до -22…-23 градусов.

Ранее главная Снегурочка России рассказала россиянам, как не замерзнуть зимой. По ее словам, перед выходом на улицу стоит одеваться по погоде, а также активно проводить время, например, слепить снеговика или поиграть в снежки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

