Вильфанд пообещал москвичам снег на Новый год
В грядущую новогоднюю ночь в Москве точно будет лежать снег. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В целом же зима в этом году выдалась не только холодной, но и снежной — высота сугробов бьет многолетние рекорды уже сейчас. По словам Вильфанда, уже сейчас, в начале декабря, в Москве намело 37-сантиметровые сугробы. Рекордной высота снега будет оставаться как минимум до 10 декабря, заверил синоптик, ведь солнца для таяния снега в ближайшие дни будет недостаточно, а оттепелей метеорологи не прогнозируют.
Ждет москвичей в ближайшие дни и испытание холодом — по мнению замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, самым холодным днем в Москве станет 10 декабря, когда столбики термометров опустятся до -22…-23 градусов.
Ранее главная Снегурочка России рассказала россиянам, как не замерзнуть зимой. По ее словам, перед выходом на улицу стоит одеваться по погоде, а также активно проводить время, например, слепить снеговика или поиграть в снежки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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