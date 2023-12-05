Вильфанд: Морозы в России продлятся до конца недели
Аномальные холода на большей части России продлятся по меньшей мере до конца недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«До конца недели – точно холодная погода», — указал метеоролог.
По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе будет на 8-14 градусов холоднее нормы, в Северо-Западном федеральном округе – на 10 и более градусов, в западной Сибири — на 10-12 градусов. При этом температура в Поволжье окажется на 10-20 градусов ниже нормы, на Урале – на 15 градусов и более.
В среду днем в Москве ожидается минус 12-14 градусов, ночью в четверг – минус 16-18 градусов, днем 7 декабря потеплеет до минус 12-14. При этом днем 8 декабря ожидается до 14-16 градусов мороза, а дневные температуры в выходные будут в пределах минус 13-18.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru