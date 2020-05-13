Вильфанд пообещал азиатской части России аномальную жару

Накануне Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России должно быть теплым, однако возможны и периоды похолодания. Синоптик подчеркнул, что может охарактеризовать его, как неоднородное.

В частности, в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве, пишет Газета.ру. При этом, на европейской территории страны, включая столичный регион, температура будет соответствовать привычным показателям. Июль в европейской части тоже будет в пределах нормы. Что касается августа, то в последний месяц лета, по словам Вильфанда, температура на большей части европейской территории будет выше, чем в прошлом году, отмечает телеканал 360.

