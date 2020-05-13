Вильфанд пообещал азиатской части России аномальную жару
В ближайшие три дня на азиатской территории России прогнозируется "супервысокая" температура. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, по словам синоптика, в Омской области столбики термометров покажут отметки +31…+36, а это примерно на 12—13 градусов выше климатической нормы. Аномально тепло будет и в Свердловской, Челябинской и Курганской областях — до 27 градусов выше ноля, в Тюменской области до +32, отмечает RT. Кроме того, температура выше нормы ожидается в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве.
Накануне Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России должно быть теплым, однако возможны и периоды похолодания. Синоптик подчеркнул, что может охарактеризовать его, как неоднородное.
В частности, в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве, пишет Газета.ру. При этом, на европейской территории страны, включая столичный регион, температура будет соответствовать привычным показателям. Июль в европейской части тоже будет в пределах нормы. Что касается августа, то в последний месяц лета, по словам Вильфанда, температура на большей части европейской территории будет выше, чем в прошлом году, отмечает телеканал 360.
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