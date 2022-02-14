Вильфанд пообещал апрельское тепло на европейской территории России
Температура воздуха в европейской части России в конце текущей недели будет опережать климатический ход на 50 дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, на этой территории страны ожидаются дневные температуры +1...+3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов.
«С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Температура воздуха будет соответствовать второй декаде апреля, отмечает РИА ФАН.
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что потепление придет в Европейскую Россию из-за теплых воздушных масс, двигающихся с юга. При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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