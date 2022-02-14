Вильфанд пообещал апрельское тепло на европейской территории России

По словам синоптика, на этой территории страны ожидаются дневные температуры +1...+3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов.

«С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха будет соответствовать второй декаде апреля, отмечает РИА ФАН.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что потепление придет в Европейскую Россию из-за теплых воздушных масс, двигающихся с юга. При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.



