Вильфанд пообещал апрельское тепло на европейской территории России

Температура воздуха в европейской части России в конце текущей недели будет опережать климатический ход на 50 дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, на этой территории страны ожидаются дневные температуры +1...+3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов.

«С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха будет соответствовать второй декаде апреля, отмечает РИА ФАН.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что потепление придет в Европейскую Россию из-за теплых воздушных масс, двигающихся с юга. При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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