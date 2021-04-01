Тишковец: потепление климата в России происходит быстрее, чем в мире
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.
Автомобилистам посоветовали пока не «переобуваться»
Ближайшие две недели в центральной России автомобилистам не стоит менять «резину» с зимней на летнюю.
Евгений Тишковец: «Виной тому станет серия североатлантических циклонов, которые будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега. При этом ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех, из-за чего есть риск образования слабой гололедицы, а днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех-девяти. Соответственно, в таких сложных метеоусловиях смена автошин с зимней на летнюю преждевременна», – прокомментировал Евгений Тишковец в эфире НСН.
Россиянам спрогнозировали «персиковое» лето
Центральную Россию ожидает «персиковое лето» — температура будет на один-два градуса выше климатической нормы.
Евгений Тишковец: «Это мое авторское предложение – назвать грядущий сезон именно персиковым. Почему? Во-первых, цветовая гамма прогностических карт соответствует оттенкам оранжевого и персикового цветов, что означает положительное отклонение среднемесячной температуры воздуха на один-два градуса, причем с более выраженным теплом в июне и частично в июле. Во-вторых, прогнозируемое количество осадков, при самом оптимистичном варианте, будет достигать положенной климатической нормы, но с некоторым оттенком засушливости, особенно в отдельным районах Черноземья и юга России. В-третьих, персик, как правило, ассоциируется у людей с теплом, солнцем, чего этим летом, по всей видимости, будет не занимать. Таким образом, черновой прогноз на лето довольно благоприятный для летних каникул и отпусков. В конце весны долгосрочный прогноз на лето я, конечно, еще буду уточнять», – рассказал он слушателям НСН.
Количество природных катаклизмов в России увеличилось на 10%
В 2020 году в России природных катаклизмов стало на 10 процентов больше, чем в 2019-м, сообщает Росгидромет.
Евгений Тишковец: «Действительно. Я напомню, что в прошлом году по всей России среднегодовая аномалия температуры воздуха составила 3,22 градуса. Это более чем на один градус выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2007 году. И 2020 год действительно оказался экстремально теплым как в России, так и по всему земному шару. Потепление климата в нашей стране, я напомню, происходит быстрее, чем в глобальном масштабе. А самыми разрушительными метеорологическими природными явлениями были сильные ветры и дожди», – сказал в интервью НСН Евгений Тишковец.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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