Тишковец: потепление климата в России происходит быстрее, чем в мире

Евгений Тишковец: «Это мое авторское предложение – назвать грядущий сезон именно персиковым. Почему? Во-первых, цветовая гамма прогностических карт соответствует оттенкам оранжевого и персикового цветов, что означает положительное отклонение среднемесячной температуры воздуха на один-два градуса, причем с более выраженным теплом в июне и частично в июле. Во-вторых, прогнозируемое количество осадков, при самом оптимистичном варианте, будет достигать положенной климатической нормы, но с некоторым оттенком засушливости, особенно в отдельным районах Черноземья и юга России. В-третьих, персик, как правило, ассоциируется у людей с теплом, солнцем, чего этим летом, по всей видимости, будет не занимать. Таким образом, черновой прогноз на лето довольно благоприятный для летних каникул и отпусков. В конце весны долгосрочный прогноз на лето я, конечно, еще буду уточнять», – рассказал он слушателям НСН.

