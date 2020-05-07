Вильфанд назвал регионы, где День победы будет по-летнему жарким

На Урале и в Сибири в День победы столбики термометров могут превысить отметку в +25 градусов. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, по прогнозам специалиста, жарко 9, 10, 11 мая будет в Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Там воздух прогреется до 25-30 градусов.

Что касается погоды 9 мая в Москве, то синоптики пообещали жителям столичного региона около 16 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь.

К слову, в Москве с начала недели, с 4 мая, выпало более 40% месячной нормы осадков. Прогнозируется, что дожди продлятся в столице до пятницы, отмечает RT.