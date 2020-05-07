Вильфанд назвал регионы, где День победы будет по-летнему жарким

На Урале и в Сибири в День победы столбики термометров могут превысить отметку в +25 градусов. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, по прогнозам специалиста, жарко 9, 10, 11 мая будет в Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Там воздух прогреется до 25-30 градусов.

Что касается погоды 9 мая в Москве, то синоптики пообещали жителям столичного региона около 16 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь.

К слову, в Москве с начала недели, с 4 мая, выпало более 40% месячной нормы осадков. Прогнозируется, что дожди продлятся в столице до пятницы, отмечает RT.

Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло в дневные часы на праздничной неделе придет в европейскую часть России, пишут РИА Новости.

Температура будет выше нормы на четыре—пять градусов в центральных регионах, а в Сибири – на шесть—восемь градусов. Юг страны и Северный Кавказ тоже будут согреты повышенным теплом, отметил добавил Вильфанд.

Жители Томской, Новосибирской областей, юга Красноярского края тоже почувствуют непривычно теплую погоду, которая распространится на Урал и Западную Сибирь после 6 мая.

Синоптик предостерег об опасности пожаров на Алтае и в Туве, в Прибайкалье.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:День ПобедыПогодаРоман Вильфанд
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