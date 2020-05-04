Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Как рассказал в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погода в Центральном регионе в начале этой недели будет щедра на осадки, а температурный фон постепенно снизится до климатической нормы.

«На этой неделе единственным выдающимся фактором будет большое количество дождей. Я думаю, что за ближайшие пять суток выпадет как минимум 30-35 мм осадков. Это 3-3,5 ведра воды на квадратный метр. Это в столичном регионе, а в центральном регионе и того побольше. За пять дней почти половина месячной нормы — это, конечно, немало. Но аграриев это обрадует, потому что у нас наблюдается большой дефицит осадков и слабая увлажнённость почвы, обусловленная малоснежной зимой и достаточно сухим апрелем.

Температурный фон будет понижаться со вчерашних +24...+25. В первой половине недели температура вернётся в рамки климатической нормы, то есть ночами в среднем это +8...+13 градусов, днём до +15...+20 градусов. Во второй половине недели в тылу циклона подует северный ветер, и температура окажется ниже нормы. По утро воздух будет остывать до +5...+10, а днём в среднем будет +12...+17 градусов. Хотя ближе ко Дню Победы 9 мая осадки пойдут на убыль и будет относительно тепло. Думаю, 9 мая будет где-то +14...+19 градусов», - отметил Тишковец.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие 12 часов в большинстве регионов Центрального федерального округа сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за локальных гроз и усиления ветра. В Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях вероятность сохранится как минимум до конца завтрашнего дня.

