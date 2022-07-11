Вильфанд назвал причину сильных ливней в ряде регионов
Названа причина сильных ливней в ряде регионов России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, при жаркой и теплой температуре воздуха наблюдаются процессы перемещения воздушных масс. Именно в жаркую погоду возникают условия для их перемещения по вертикали.
При этом очень быстро происходит конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных, но интенсивных ливней.
По словам синоптика, при таких условия еще формируются условия для возникновения усиления шквалистого ветра до 17-20 м/с, а в отдельных случаях и до 23-25 м/с.
Напомним, в ряде регионов России прогнозируют сильные дожди и грозы. Непогода будет бушевать 11-12 июля.
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