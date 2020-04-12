Вильфанд рассказал о похолодании

В трех регионах России: в Ставропольском крае, Ростовской области и на Кубани - температура упадет ниже нормы на 2—4 °С. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни», — цитирует Вильфанда RT.



Похолодание начнется сегодня, 12 апреля – на два градуса, а 13 – уже на четыре градуса.

Сообщается, что 14 и 15 апреля температура достигнет нормы, а 16 апреля снова опустится на 4 градуса ниже нормальных показателей, уточняет Газета. ru.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что погода на выходных будет иметь неустойчивый характер.

«Температура с субботы не воскресенье понизится -2°C... -4°C, в Подмосковье -2°C... -7°C. Днем преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, день будет солнечным, но не очень теплым, +5°C... +8°C, как и в субботу, но из-за солнца будет восприниматься иначе, и обойдется без порывов ветра», - предупредила она.

