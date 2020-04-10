Москвичам на самоизоляции рассказали о погоде на выходных
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН отметила неустойчивый характер погоды на предстоящие несколько дней.
В предстоящие выходные похолодание, которое началось накануне, продолжится. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что погода на грядущих выходных будет иметь неустойчивый характер.
«Нас вновь ожидает ночной "минус", небольшие осадки в ночь на субботу , в Москве 0°C... -2°C, по области -4°C... +1°C. Днем 11 апреля облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, умеренный северо-западный ветер , но местами может усиливаться до 16 м/с. Максимальная температура в Москве +3°C... +7°C, по области до +8°C», - отметила она.
Синоптик добавила, что в воскресенье ночью станет еще более прохладно.
«Температура с субботы не воскресенье понизится -2°C... -4°C, в Подмосковье -2°C... -7°C. Днем преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, день будет солнечным, но не очень теплым, +5°C... +8°C, как и в субботу, но из-за солнца будет восприниматься иначе, и обойдется без порывов ветра. В ночь на понедельник около 0°C, по области -4°C... -1°C, без осадков, а днем юго-западный и южный ветер принесут повышение температуры до +14°C... +16°C. Местами возможен небольшой дождь. Это потепление станет очень кратковременным, уже во вторник снова похолодает до +8°C, будет дождливо и облачно. А в среду может даже пойти мокрый снег», - предупредила она.
По словам специалистов, неустойчивая погода характерна для апреля, хотя значения среднесуточной температуры в этот раз оказываются немного ниже нормы.
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