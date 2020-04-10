Москвичам на самоизоляции рассказали о погоде на выходных

В предстоящие выходные похолодание, которое началось накануне, продолжится. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что погода на грядущих выходных будет иметь неустойчивый характер.

«Нас вновь ожидает ночной "минус", небольшие осадки в ночь на субботу , в Москве 0°C... -2°C, по области -4°C... +1°C. Днем 11 апреля облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, умеренный северо-западный ветер , но местами может усиливаться до 16 м/с. Максимальная температура в Москве +3°C... +7°C, по области до +8°C», - отметила она.

Синоптик добавила, что в воскресенье ночью станет еще более прохладно.