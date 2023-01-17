Вильфанд: на Крещение в Москве ожидается аномально теплая погода
На Крещение, 19 января в Москве температура поднимется до 5 градусов тепла и будет близка к рекорду, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира. Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая – в 2007 году – 6,3 градуса выше ноля.
Днем 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночью – от 1 до 3.
Ранее стало известно, что на Крещение в Москве ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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