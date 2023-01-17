Вильфанд: на Крещение в Москве ожидается аномально теплая погода

По его словам, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира. Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая – в 2007 году – 6,3 градуса выше ноля.

Днем 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночью – от 1 до 3.

Ранее стало известно, что на Крещение в Москве ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

