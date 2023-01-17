Стало известно, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
Больше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.
64 из них – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 108 – в купелях. Все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами и имеют удобные спуски в воду. Будет организовано дежурство спасателей и медиков.
Больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и Одинцово.
На Крещение в Москве ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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