Стало известно, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

Больше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

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64 из них – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 108 – в купелях. Все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами и имеют удобные спуски в воду. Будет организовано дежурство спасателей и медиков.

Больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и Одинцово.

На Крещение в Москве ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКрещение
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