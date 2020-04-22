Вильфанд: Москвичей ждут морозные ночи

До конца текущей недели температура воздуха в столичном регионе будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что по ночам температура будет держаться около нулевых отметок, а в ночь на четверг будет и вовсе отрицательной. Днём столбики термометров смогут дотянуться до отметок +6...+8 градусов.

Роман Вильфанд подчеркнул, что температура начнёт приближаться к норме только к выходным. В субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до +12-ти, отмечает RT.

Вильфанд: В европейской части России аномальные холода, в Сибири — лето

Между тем, в ряде регионов России установилась погода, характерная для конца мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске столбики термометров могут дотянуться до отметки +28°С. Это, по словам специалиста, уже «суперлето». Синоптик пояснил, что в Омске и Новосибирске температура превысит климатической нормы на 12-14°С.

Вильфанд добавил, что по-летнему теплая погода задержится на этих территориях до конца недели, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
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