Вильфанд: В европейской части России аномальные холода, в Сибири — лето
Под влиянием скандинавского антициклона в европейской части России на этой неделе ожидается аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие четыре-пять дней в регионе будут преобладать ветры с северо-запада и севера, и в некоторых областях температура окажется на четыре градуса ниже климатической нормы, прогнозирует специалист. Это, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, передаёт с его слов РИА Новости.
В Москве в понедельник и вторник будет около +5...+9, и только к четвергу солнце прогреет воздух до +8...+12, сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Отрицательные аномалии в три-четыре градуса от нормы могут наблюдаться на Дальнем Востоке — в Иркутской области и Забайкалье, отметил Вильфанд. А вот в Сибири установится фактически летняя погода — до +26 градусов в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, до +28 в Омской области и в Алтайском крае. Здесь погоду будет определять устойчивый циклон с центром над севером Западной Сибири.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru