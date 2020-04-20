Вильфанд: В европейской части России аномальные холода, в Сибири — лето

Под влиянием скандинавского антициклона в европейской части России на этой неделе ожидается аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие четыре-пять дней в регионе будут преобладать ветры с северо-запада и севера, и в некоторых областях температура окажется на четыре градуса ниже климатической нормы, прогнозирует специалист. Это, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, передаёт с его слов РИА Новости.

В Москве в понедельник и вторник будет около +5...+9, и только к четвергу солнце прогреет воздух до +8...+12, сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Отрицательные аномалии в три-четыре градуса от нормы могут наблюдаться на Дальнем Востоке — в Иркутской области и Забайкалье, отметил Вильфанд. А вот в Сибири установится фактически летняя погода — до +26 градусов в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, до +28 в Омской области и в Алтайском крае. Здесь погоду будет определять устойчивый циклон с центром над севером Западной Сибири.

