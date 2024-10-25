«После солнышка»: Вильфанд предупредил москвичей о похолодании и мокром снеге

«Выходные в Москве будут замечательные, погода будет определяться областью высокого давления. В таком случае осадков практически не бывает, будет переменная облачность и довольно много солнца. Солнышко днем, а ночью будут видны звезды. Температура достаточно высокая, сегодня 7-9 градусов тепла, в субботу 6-8 градусов выше нуля, а в воскресенье от 8 до 10 градусов. Ночные температуры будут постепенно понижаться. В ночь на субботу температура будет около нуля, в выходные чуть теплее», - рассказал он.

При этом изменения в погоде ожидаются уже в середине недели, в четверг в столицу придут осадки – дожди и мокрый снег.

«Значительных изменений не будет и в начале следующей недели. Днем будет от 5 до 10 градусов тепла, это высокие значения. Такой температурный фон на три-четыре градуса выше нормы. Изменение циркуляции начнется в предпоследний день октября, в среду. Погода будет облачной, но температуры еще сохранятся. Начиная с четверга, прогнозируются небольшие осадки именно ночью – дождь и мокрый снег. Снежного покрова не установится, но выпадать в воздухе он будет. Температура средняя уже будет ниже пяти градусов во второй половине недели. Прогнозов по снегу еще нет. Средняя дата за последние 30 лет, когда в Москве устанавливается снежный покров, это 28-30 ноября. Но это, пожалуй, самый непостоянный параметр», - добавил собеседник НСН.

До конца октября жителей Москвы ждет погода без осадков с дневными температурами около + 10 градусов, заявил ранее синоптик Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

