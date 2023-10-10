Вильфанд: Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала осени

Ночь со вторника на среду 11 октября может стать самой холодной с начала осени для жителей Москвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает АГН «Москва».

По его словам, в столице температура опустится до двух градусов ниже нуля, по области – до четырех градусов.