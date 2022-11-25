«Температурная кривая»: Москвичей в выходные ждут снег и небольшие морозы
Погода в столичном регионе соответствует нормам середины декабря, сказал НСН синоптик Александр Шувалов.
Холодный антициклон, принесший ветра с Урала и Сибири, пришел в столичный регион надолго: морозная погода в Москве сохранится до начала декабря, заявил в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Погоду я бы назвал декабрьской. Температура воздуха совпадает с той, что наблюдается в середине последнего месяца года. Ночью в субботу в Москве будет -9…-7 градусов, днем без осадков, в воскресенье ожидается небольшой снег, ночью -3…-6 мороза, днем -3…-5 градусов. Мягким будет понедельник. После понедельника температурная кривая пойдет вниз, станет на 3-4 градуса холоднее», - сказал Шувалов.
Собеседник НСН отметил, что холодный антициклон точно задержится в столице до начала декабря.
«Процесс, который диктуют эти морозы, очень большой. Антициклон, по южной периферии которого с восточными ветрами идет холод с Урала и Сибири, пришел надолго. Он практически не перемещается со своего места. Потому холодная погода точно сохранится до начала декабря», - резюмировал Шувалов.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь в Москве, который прошел 22 ноября, повторил рекорд 1965 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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