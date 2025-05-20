Вильфанд: Летняя погода придет в европейскую часть России 24 и 25 мая
Летняя погода придет в центр европейской части России в ближайшие выходные — 24 и 25 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам синоптика, 23 мая (в пятницу) температура превысит климатическую норму на 1 градус, а в выходные — уже на 4 градуса. Ветер будет южным, благодаря чему ночи будут достаточно теплыми (+10…14 градусов), а из-за повышенного атмосферного давления будет много солнца. Дневные температуры будут достигать +20…26 градусов.
Впрочем, уверенности в том, что тепло задержится до конца месяца, нет, заявил метеоролог, поскольку в мае погода переменчивая. Не ожидает Вильфанд и сильного похолодания до +12…15 градусов. «В любом случае, это будет уже теплая майская погода, потому что ранее очень часто погода была апрельская», — подытожил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в России повышается температура по месяцам, а летний период продлевается из-за глобального потепления. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru