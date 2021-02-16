Виктория Боня пожаловалась на стоимость ЖКХ в Монако
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, что в Монако, где у нее есть недвижимость, коммунальные платежи намного выше российских.
По словам Бони, в Монако за свет она платит 500 евро в месяц, и если вовремя не внести платеж, то свет сразу отключают. Её слова приводит издание Teleprogramma.pro.
Как отмечает издание, в России счет Виктории Бони за ЖКХ составляет 12 тысяч рублей.
«Это все вместе: свет, отопление, даже охрана. Как только мне приходят платежки, то я сразу все оплачиваю. Стараюсь с оплатой не задерживаться», — рассказала Боня.
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