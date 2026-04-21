Виктора Цоя отправили под домашний арест за аферу с орехами

По версии следствия, депутат решил провернуть аферу с кедровыми орехами. Под предлогом экспорта продукта Цой получил от иностранца 7,5 млн рублей, создав при этом видимость поставки, оформления фитосанитарных и таможенных документов.

Деньгами парламентарий распорядился по своему усмотрению.

По решению суда, Цой был отправили под домашний арест. В прокуратуре считают, что депутата следует поместить в СИЗО и намерена обжаловать решение.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-первого замминистра обороны Руслана Цаликова, который обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, легализации похищенного и взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».