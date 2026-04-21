Виктора Цоя отправили под домашний арест за аферу с орехами
Спикер думы Кавалеровского муниципального округа Приморского края Виктор Цой был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, депутат решил провернуть аферу с кедровыми орехами. Под предлогом экспорта продукта Цой получил от иностранца 7,5 млн рублей, создав при этом видимость поставки, оформления фитосанитарных и таможенных документов.
Деньгами парламентарий распорядился по своему усмотрению.
По решению суда, Цой был отправили под домашний арест. В прокуратуре считают, что депутата следует поместить в СИЗО и намерена обжаловать решение.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-первого замминистра обороны Руслана Цаликова, который обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, легализации похищенного и взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Успеть до 35 лет: Сколько стоит процедура заморозки яйцеклеток
- Польскую компанию оштрафовали за экспорт в Россию Bentley и Lamborghini
- Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию
- Врач заявила, что 20% супружеских пар в России не могут иметь детей
- Песков: Возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» зависит от Киева
- «Бред и глупость!»: Сын Высоцкого о маркировке книг о жизни отца
- Не ждут принца: Гинеколог объяснила тренд на соло-материнство
- Российским геймерам пообещали сложности из-за Роскомнадзора
- Военный эксперт назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска