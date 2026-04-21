«Не впрягутся»: Медведев заявил, что США не помогут ЕС в случае конфликта с РФ
США «не впрягутся» за Европу в случае военного конфликта с Россией. Как пишет RT, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, причина кроется не в критическом отношении американского лидера Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте Вашингтона с Тегераном.
«Просто США действительно не нужна Европа – и её совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина», - написал политик в своём Telegram-канале.
Ранее Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и заявил, что отказался от помощи блока в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пригожин раскрыл, зачем Валерия записала песню с ИИ-артистом
- Россиянам назвали причину перекоса в выплате зарплаты в мае 2026 года
- «Чушь!»: В России опровергли увольнение управленцев «в никуда»
- Депутат Буцкая назвала соло-материнство «трагедией человека»
- «Не впрягутся»: Медведев заявил, что США не помогут ЕС в случае конфликта с РФ
- Гинеколог назвала ЭКО наиболее эффективным методом лечения бесплодия
- Успеть до 35 лет: Сколько стоит процедура заморозки яйцеклеток
- Польскую компанию оштрафовали за экспорт в Россию Bentley и Lamborghini
- Виктора Цоя отправили под домашний арест за аферу с орехами
- Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию