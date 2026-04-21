Россиянам назвали причину перекоса в выплате зарплаты в мае 2026 года
Россияне, которые получают фиксированный оклад, во второй половине мая размер выплаты будет больше, чем в первой. Об этом «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что согласно Трудовому кодексу РФ, выплата зарплаты производится минимум два раза в месяц. И разница в размере связана с тем, что в текущем году в первой половине мая будет девять рабочих дней, а во второй – 10.
Эксперт также указал, что премии и прочие надбавки, как правило, выплачиваются вместе с частью зарплаты за вторую половину месяца.
«Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это... уже определяется конкретным подходом работодателя к оплате труда», – заключил Балынин.
Ранее глава рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов заявил, что в 2026 году наиболее заметный рост зарплат ожидается прежде всего в промышленности и строительстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
