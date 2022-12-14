Виктор Бут рассказал о своих планах на будущее

Он хочет отдохнуть, насладиться Москвой и посетить Санкт-Петербург, «вернуться к нормальной жизни». «Хочу быть простым человеком. Обязательно поехать в Питер и там провести время. Съездить в другие места, прежде чем решать, что я буду делать дальше. Время покажет», — сказал россиянин.

Бут заявил, что хочет поехать на Камчатку, которую в последний раз посещал в 1991 году. Для него это путешествие было бы интереснее, чем на «вонючий Запад».

Ранее Бут заявил, что пожал руку американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

