Виктор Бут рассказал о своих планах на будущее
Российский бизнесмен Виктор Бут поделился планами, сообщают «Известия».
Он хочет отдохнуть, насладиться Москвой и посетить Санкт-Петербург, «вернуться к нормальной жизни». «Хочу быть простым человеком. Обязательно поехать в Питер и там провести время. Съездить в другие места, прежде чем решать, что я буду делать дальше. Время покажет», — сказал россиянин.
Бут заявил, что хочет поехать на Камчатку, которую в последний раз посещал в 1991 году. Для него это путешествие было бы интереснее, чем на «вонючий Запад».
Ранее Бут заявил, что пожал руку американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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