Виктор Бут рассказал о своих планах на будущее

Российский бизнесмен Виктор Бут поделился планами, сообщают «Известия».

Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество

Он хочет отдохнуть, насладиться Москвой и посетить Санкт-Петербург, «вернуться к нормальной жизни». «Хочу быть простым человеком. Обязательно поехать в Питер и там провести время. Съездить в другие места, прежде чем решать, что я буду делать дальше. Время покажет», — сказал россиянин.

Бут заявил, что хочет поехать на Камчатку, которую в последний раз посещал в 1991 году. Для него это путешествие было бы интереснее, чем на «вонючий Запад».

Ранее Бут заявил, что пожал руку американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Виктор Бут
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