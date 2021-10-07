«Википедия» дала сбой

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» зарегистрирован сбой. О неполадках сообщают пользователи на портале Downdetector, отслеживающий деятельность популярных интернет-ресурсов.

Более 70 млн пользователей присоединились к Telegram за день сбоя в Facebook

О проблемах в четверг вечером начали сообщать российские пользователи. Большинство (98%) из них не могут зайти на сайт, еще незначительное число пользователей отмечают проблемы в работе приложения и попытке авторизироваться.

Ранее 4 октября масштабный сбой произошёл в работе Facebook. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов

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