«Википедия» дала сбой

О проблемах в четверг вечером начали сообщать российские пользователи. Большинство (98%) из них не могут зайти на сайт, еще незначительное число пользователей отмечают проблемы в работе приложения и попытке авторизироваться.

Ранее 4 октября масштабный сбой произошёл в работе Facebook. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов



