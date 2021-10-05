Более 70 млн пользователей присоединились к Telegram за день сбоя в Facebook
Более 70 млн пользователей за день присоединились к Telegram на фоне глобального сбоя на платформах Facebook. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
По словам Дурова, 5 октября был установлен рекорд по активности пользователей и числу новых регистраций.
«Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день», - сообщил Дуров в своем Telegram-канале.
Накануне социальные сети, принадлежащие американской компании Facebook, дали сбой. Instagram, WhatsApp и Facebook оказались недоступны для пользователей на более, чем шесть часов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru