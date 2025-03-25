Вика Цыганова выступила против УДО Ефремова
Российская исполнительница-шансонье Вика Цыганова в своем Telegram-канале выступила против условно-досрочного освобождения заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который отбывал наказание в колонии за смертельное ДТП.
Цыганова заявила, что Ефремов — алкоголик, наркоман и убийца. По ее мнению, «ничего хорошего» из его освобождения не выйдет. «Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается», — подчеркнула певица.
Прокомментировала исполнительница и слова о «чудовищной движухе», которую Ефремов якобы пообещал устроить после своего освобождения в Белгородской области. «Ожидаем интересные новости», — заключила она.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал фальшивой аудиозапись разговора, в котором артист якобы обещает «устроить движуху» после выхода из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru