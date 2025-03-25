Ефремов мог заработать в колонии 235 тысяч рублей
Актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание в колонии за смертельное ДТП, за за 4,5 года заключения мог заработать около 235 тысяч рублей. Об этом рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.
Как отметила правозащитник, артист, работая в колонии кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на деревообработке, мог зарабатывать около 5 тысяч рублей. За вычетом налогов Ефремов мог получить всего порядка 235 тысяч рублей.
При этом Меркачева указала, что многие заключенные тратят заработанные деньги.
«Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», – считает член СПЧ.
Ранее суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, напоминает RT. Ожидается, что актер выйдет из колонии 9 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru