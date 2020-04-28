Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню

Благодарственная видеооткрытка медикам, которые борются с коронавирусом, появится на экране здания Останкинской телебашни в субботу, 2 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.



«На красном фоне можно будет увидеть белое бьющееся сердце, а под ним надпись: «Спасибо героям, спасибо врачам», - отмечается в сообщении.



При этом фасад башни подсветят красным и белым цветами. Видеооткрытка будет транслироваться с 20:30 до 22:30.

