Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню
28 апреля 202011:50
Благодарственная видеооткрытка медикам, которые борются с коронавирусом, появится на экране здания Останкинской телебашни в субботу, 2 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«На красном фоне можно будет увидеть белое бьющееся сердце, а под ним надпись: «Спасибо героям, спасибо врачам», - отмечается в сообщении.
При этом фасад башни подсветят красным и белым цветами. Видеооткрытка будет транслироваться с 20:30 до 22:30.
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28 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru