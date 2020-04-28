Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню

Благодарственная видеооткрытка медикам, которые борются с коронавирусом, появится на экране здания Останкинской телебашни в субботу, 2 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На красном фоне можно будет увидеть белое бьющееся сердце, а под ним надпись: «Спасибо героям, спасибо врачам», - отмечается в сообщении.

При этом фасад башни подсветят красным и белым цветами. Видеооткрытка будет транслироваться с 20:30 до 22:30.

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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