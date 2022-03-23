В РФ заблокировали Google News

Роскомнадзор заблокировал агрегатор новостей Google News на территории России из-за «фейков о военной операции РФ на территории Украины». Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее требование было предъявлено Генпрокуратурой. Таким образом, сайт news.google.com больше не будет доступен в РФ.

В Роскомнадзоре также напомнили о недавно принятом законе, предусматривающем уголовную ответственность за распространение ложной информации о ВС РФ.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



