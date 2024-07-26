Видеохостинг Rutube и Минздрав РФ договорились о сотрудничестве
Российский видеохостинг Rutube и Министерство здравоохранения РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.
В рамках достигнутых договорённостей стороны объединят усилия в информировании граждан по темам, связанным со здоровьем.
Отмечается, что Rutube и Минздрав будут совместно создавать и распространять соответствующий образовательный контент, в том числе на тему профилактики заболеваний.
«Мы неоднократно реализовывали проекты в партнерстве с государственными структурами и планируем расширять эту работу», - указал гендиректор Rutube Сергей Иванов.
Ранее замгендиректора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что онлайн-кинотеатр Premier, Rutube и приложение коротких вертикальных видео Yappy к концу 2024 года будут доступны в единой подписке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru