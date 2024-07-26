Видеохостинг Rutube и Минздрав РФ договорились о сотрудничестве

В рамках достигнутых договорённостей стороны объединят усилия в информировании граждан по темам, связанным со здоровьем.



Отмечается, что Rutube и Минздрав будут совместно создавать и распространять соответствующий образовательный контент, в том числе на тему профилактики заболеваний.

«Мы неоднократно реализовывали проекты в партнерстве с государственными структурами и планируем расширять эту работу», - указал гендиректор Rutube Сергей Иванов.

Ранее замгендиректора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что онлайн-кинотеатр Premier, Rutube и приложение коротких вертикальных видео Yappy к концу 2024 года будут доступны в единой подписке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

