В сети появилось видео перевозки пациентов в машине с овощами
5 октября 201912:42
В Сети размещен ролик, в котором снято, как пациентов Дергачевской районной больницы в Саратовской области везут в микроавтобусе с капустой на гемодиализ, сообщает РЕН ТВ.
Видно, как им сложно ехать, потому что невозможно даже вытянуть ноги. У одной пациентки перевязана рука. Инвалидам первой группы необходимо преодолеть 500 км, чтобы пройти процедуру.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН рассказал, как российские врачи докатились до нищеты.
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