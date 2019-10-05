В сети появилось видео перевозки пациентов в машине с овощами

В Сети размещен ролик, в котором снято, как пациентов Дергачевской районной больницы в Саратовской области везут в микроавтобусе с капустой на гемодиализ, сообщает РЕН ТВ.

Видно, как им сложно ехать, потому что невозможно даже вытянуть ноги. У одной пациентки перевязана рука. Инвалидам первой группы необходимо преодолеть 500 км, чтобы пройти процедуру.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН рассказал, как российские врачи докатились до нищеты.

