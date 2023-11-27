«Пронесло!»: Житель Ялты рассказал, что сильнейший шторм миновал город
Ураганный ветер и шторм сильно задели Севастополь и Алупку, но в Ялте обстановка спокойная, отметил в эфире НСН Андрей Иванов.
Сильный шторм и ураганный ветер миновали Ялту в отличие от других населенных пунктов Крыма, рассказал местный житель, экскурсовод по полуострову Андрей Иванов в интервью НСН.
Вечером 26 ноября на Крым и южные регионы России обрушился шторм с ураганным ветром. Из-за непогоды в некоторых районах отключились сети, затоплены дома и дороги, задерживаются и отменяются рейсы в аэропортах. По данным МЧС, число пострадавших в Крыму возросло до 10 человек, один человек погиб.
«Ялту как-то миновало. Нам говорили про "шторм века", но видали шторма и посильнее. Вокруг – да… В Севастополе много погромило, в Алупке, везде практически. Есть места, где пострадали рестораны, набережную расколотило. Нас пронесло. Ураганило сильно, поезда задерживаются, электричество пообрывало много где, кое-где отопление, крыши подснесло. Сейчас в Ялте то снег, то дождь, то солнце. Набережную не разгромило, гальку занесло, ее убирают», - сказал Иванов.
Он отметил, что в горах лежит снег, 26 ноября засыпало Ангарский перевал. При этом Иванов добавил, что все коммунальные службы работают слаженно.
«В горах снег. Ангарский перевал засыпало вчера, остановили движение, чистили. Ангарский перевал – это наша основная дорога из Симферополя через Алушту. Троллейбусы остановлены, там сейчас не проехать. Все коммунальные службы работают, грех жаловаться на них», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, утром 27 ноября, сообщалось, что Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму, которые ночью завалило снегом, были расчищены и открыты для автотранспорта.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН отмечал, что мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября. По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, передает «Радиоточка НСН».
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