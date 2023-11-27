«Пронесло!»: Житель Ялты рассказал, что сильнейший шторм миновал город

«Ялту как-то миновало. Нам говорили про "шторм века", но видали шторма и посильнее. Вокруг – да… В Севастополе много погромило, в Алупке, везде практически. Есть места, где пострадали рестораны, набережную расколотило. Нас пронесло. Ураганило сильно, поезда задерживаются, электричество пообрывало много где, кое-где отопление, крыши подснесло. Сейчас в Ялте то снег, то дождь, то солнце. Набережную не разгромило, гальку занесло, ее убирают», - сказал Иванов.

Он отметил, что в горах лежит снег, 26 ноября засыпало Ангарский перевал. При этом Иванов добавил, что все коммунальные службы работают слаженно.

«В горах снег. Ангарский перевал засыпало вчера, остановили движение, чистили. Ангарский перевал – это наша основная дорога из Симферополя через Алушту. Троллейбусы остановлены, там сейчас не проехать. Все коммунальные службы работают, грех жаловаться на них», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, утром 27 ноября, сообщалось, что Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму, которые ночью завалило снегом, были расчищены и открыты для автотранспорта.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН отмечал, что мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября. По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, передает «Радиоточка НСН».

