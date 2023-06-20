Viber впервые оштрафовали за фейки про СВО

Суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за фейки про спецоперацию, сообщают СМИ из зала суда.

«Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ

Уточняется, что мессенджер распространяет недостоверную информацию про СВО и жертвы среди населения.

Размер штрафа составил 1 млн рублей.

Накануне стало известно о том, что суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
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