«Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ

Отмечается, что протокол поступил в Замоскворецкий районный суд Москвы. Также сообщается, что дата суда пока не назначена.

По части 2 статьи 6.12.2 юрлицу грозит штраф до 4 миллионов рублей, либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за пропаганды ЛГБТ могут приостановить работу два онлайн-кинотеатра.

