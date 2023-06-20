«Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ

На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составлен административный протокол за демонстрацию ЛГБТ-контента, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что протокол поступил в Замоскворецкий районный суд Москвы. Также сообщается, что дата суда пока не назначена.

По части 2 статьи 6.12.2 юрлицу грозит штраф до 4 миллионов рублей, либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за пропаганды ЛГБТ могут приостановить работу два онлайн-кинотеатра.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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