«Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ
20 июня 202312:08
На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составлен административный протокол за демонстрацию ЛГБТ-контента, сообщает ТАСС.
Отмечается, что протокол поступил в Замоскворецкий районный суд Москвы. Также сообщается, что дата суда пока не назначена.
По части 2 статьи 6.12.2 юрлицу грозит штраф до 4 миллионов рублей, либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за пропаганды ЛГБТ могут приостановить работу два онлайн-кинотеатра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приём документов в вузы стартовал на «Госуслугах»
- Рогов заявил об отражении новых атак ВСУ в Запорожье
- «Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ
- В США предположили, что после разгрома ВСУ российские войска освободят Одессу и Харьков
- Суд оштрафовал Telegram за распространение фейков про СВО
- Мужчина взорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках
- В РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии
- Пилот сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 получил шесть лет колонии-поселения
- В Ростове-на-Дону участника батальона «Айдар» Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
- Глава Минцифры заявил о возвращении IT-специалистов без специальной программы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru