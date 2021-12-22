Вход на сайт госуслуг станет обязательным по СМС

Инициатива принадлежит Минцифры. Сегодня можно входить на сайт только с логином и паролем, не пользуясь вторым фактором для подтверждения входа. В следующем году вход нужно будет обязательно подтверждать с помощью ввода кода, который будет приходить в СМС.

По данным министерства, эта мера поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества.

В настоящее время около 90% пользователей портала госуслуг используют однофакторную аутентификацию.

Напомним, дополнительно свыше 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса появятся на едином портале государственных услуг России с 2022 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, на совещании с вице-премьерами.

