Вход на сайт госуслуг станет обязательным по СМС
В 2022 году будет обязательная двухфакторная аутентификация пользователей портала госуслуг, сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит Минцифры. Сегодня можно входить на сайт только с логином и паролем, не пользуясь вторым фактором для подтверждения входа. В следующем году вход нужно будет обязательно подтверждать с помощью ввода кода, который будет приходить в СМС.
По данным министерства, эта мера поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества.
В настоящее время около 90% пользователей портала госуслуг используют однофакторную аутентификацию.
Напомним, дополнительно свыше 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса появятся на едином портале государственных услуг России с 2022 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, на совещании с вице-премьерами.
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