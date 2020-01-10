ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама»

Производство программ «Смехопанорама с Евгением Петросяном» и «Утренняя почта» временно приостановлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВГТРК. Пока в эфир будет выходить нарезка лучших выпусков «Смехопанорамы». Эта юмористическая программа впервые была показана в 1994 году.

Ещё один долгожитель отечественного телевидения – «Утренняя почта» – выходила в эфир с 1973 года. В разное время её ведущими были Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Александр Ширвиндт и другие российские звезды.

К слову, ранее сегодня стало известно о закрытии программы «Сам себе режиссер», которая выходила в эфир с января 1992 года. Об этом сообщил бессменный ведущий передачи Алексей Лысенков.