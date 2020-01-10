ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама»
Производство программ «Смехопанорама с Евгением Петросяном» и «Утренняя почта» временно приостановлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВГТРК. Пока в эфир будет выходить нарезка лучших выпусков «Смехопанорамы». Эта юмористическая программа впервые была показана в 1994 году.
Ещё один долгожитель отечественного телевидения – «Утренняя почта» – выходила в эфир с 1973 года. В разное время её ведущими были Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Александр Ширвиндт и другие российские звезды.
К слову, ранее сегодня стало известно о закрытии программы «Сам себе режиссер», которая выходила в эфир с января 1992 года. Об этом сообщил бессменный ведущий передачи Алексей Лысенков.
Между тем, ранее НСН сообщала, что на «Первом канале» возник финансовый коллапс. Долги перед подрядчиками превысили 20 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Так, по данным Meduza, сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе телеканала.
Телеведущий Владимир Познер, авторская программа которого выходит на «Первом канале», в эфире НСН подтвердил, что у телекомпании действительно есть некоторые сложности.
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