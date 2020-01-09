Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Новогоднее обращение Владимира Путина посмотрели около 44% россиян. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные компании Mediascope.
Отмечается, что новогоднее поздравление президента стало самой рейтинговой программой на телевидении 31 декабря. На Первом канале его посмотрели 15,3% россиян в городах с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 4 лет (Россия 100+) или 35,3% (доля) от всех смотревших на тот момент телевизор. Если смотреть по всем населенным пунктам (Россия 0+), то рейтинг составил 15,1% (доля - 34,5%).
Ранее стало известно, что большую пресс-конференцию Владимира Путина 19 декабря смотрели более 6 млн телезрителей РФ. Об этом говорят данные, предоставленные компанией Mediascope, пишет ТАСС.
Лидером по просмотрам стал Первый канал - 2,1 млн зрителей, на "России-1" трансляцию смотрели 2,09 млн человек, НТВ - 1,4 млн.
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