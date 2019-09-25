«Вежливые люди» остановили поход шаманов в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева объявили о самороспуске. Она сообщили, что поход в Москву отменен. Об этом рассказал изданию Znak один из членов группы Алексей.

По его словам, накануне к ним подъехали «вежливые люди», которые в отделении полиции «доходчиво объяснили», что шаманы идут против системы. Если они не прекратят акцию, то будут признаны террористами. В результате отряд принял решение разойтись.

19 сентября Александр Габышев был задержан на трассе М-53 «Байкал». Он планировал пешком дойти из Якутии в Москву «изгонять Путина». Его сторонники заявили, что продолжат дело Габышева.

Финалист шоу «Битва Экстрасенсов» и глава «Империи сильных ведьм» в эфире НСН раскритиковали действия якутского шамана, который шел «изгонять» президента России из Кремля.



