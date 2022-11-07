«Веяние эпохи». Фабрики-кухни составят конкуренцию ресторанам

По его словам, готовая еда, которую можно встретить на прилавке практически любого продуктового магазина — это «веяние эпохи», так как в современном мире у женщин не всегда хватает времени после работы стоять у плиты.

Директор департамента сетевых продаж компании — производителя восточных сладостей Татьяна Савельева считает, что ресторанная еда будет стоить гораздо дороже, однако это, в первую очередь, «сервис и атмосфера», а фабрика-кухня — это «быстро и удобно».

Исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг Примосковской торговой промышленной палаты Владимир Шишкин, в свою очередь, добавил, что комплексы по выпуску готовых пищевых блюд не смогут составить конкуренцию ресторанам, хотя бы потому, что у фабрик кухонь другие цели и задачи.

Ранее психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала отказаться от комплексного обеда при невысокой физической активности, сообщает RT.

