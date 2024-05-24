Ветврач Шеляков: Владельцы сиба-ину не столкнутся с большими трудностями

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков развеял миф о том, что породу собак сиба-ину, один из представителей которой стал символом криптовалюты Dogecoin, тяжело дрессировать. Об этом специалист рассказал в беседе с NEWS.ru.

Как отметил врач, желающие завести сиба-ину не столкнутся с трудностями. Вместе с тем специалист предупредил, что собаки этой породы могут плохо переносить жару и «не очень любят находиться на открытом солнце».

По словам Шелякова, сиба-ину — охотничьи собаки, «тщательно за собой следят» и имеют интеллектуальные задатки для выполнения ряда задач. Кроме того, у этой породы нет наследственных проблем.

«Не сказать, чтобы эти собаки отличались слабым здоровьем, чтобы были наследственные или породные отклонения», — заявил ветеринар.

Между тем в Японии умер пес Кабосу, получивший популярность благодаря мему Doge и ставший символом Dogecoin. Собаке было 18 лет.

