Ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бутовских коз

Комитет ветеринарии Москвы потребовал запретить горожанину из Бутово содержать коз в черте города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

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Соответствующий иск поступил в столичный Зюзинский суд.

«ГБУ "Мосветобъединение" обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро "Скобелевская" коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — отмечается в сообщении.

Это спровоцировало загрязнение окружающей среды отходами животноводства (навозом). Жители Бутово жалуются на происходящее, отмечая угрозу возникновения заразных болезней людей и животных.

Как сообщает ТАСС, один из жителей Бутово содержит стадо коз со времен, когда район был деревней, и сохраняет традиционный уклад свободного выпаса животных.

Заседание по иску пока не назначено.

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ФОТО: НСН
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