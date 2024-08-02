Ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бутовских коз
Комитет ветеринарии Москвы потребовал запретить горожанину из Бутово содержать коз в черте города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.
Соответствующий иск поступил в столичный Зюзинский суд.
«ГБУ "Мосветобъединение" обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро "Скобелевская" коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — отмечается в сообщении.
Это спровоцировало загрязнение окружающей среды отходами животноводства (навозом). Жители Бутово жалуются на происходящее, отмечая угрозу возникновения заразных болезней людей и животных.
Как сообщает ТАСС, один из жителей Бутово содержит стадо коз со времен, когда район был деревней, и сохраняет традиционный уклад свободного выпаса животных.
Заседание по иску пока не назначено.
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