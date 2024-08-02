Ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бутовских коз

Соответствующий иск поступил в столичный Зюзинский суд.

«ГБУ "Мосветобъединение" обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро "Скобелевская" коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — отмечается в сообщении.

Это спровоцировало загрязнение окружающей среды отходами животноводства (навозом). Жители Бутово жалуются на происходящее, отмечая угрозу возникновения заразных болезней людей и животных.

Как сообщает ТАСС, один из жителей Бутово содержит стадо коз со времен, когда район был деревней, и сохраняет традиционный уклад свободного выпаса животных.

Заседание по иску пока не назначено.

