Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек
Столичный Бутырский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил горожанину содержать в квартире около 30 кошек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Отмечается, что Бутырский межрайонный прокурор обратился с иском к Романенко А.Н. в интересах его соседей. Как отмечалось в заявлении, ответчик содержит в квартире почти 30 кошек и безответственно относится к животным: питомцы находятся в антисанитарных условиях, и в доме слышен зловонный запах, пишет RT. При этом Романенко не идет на контакт и не реагирует на призывы навести порядок.
«Иск удовлетворен. Суд запретил ответчику... содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние», — подчеркнули в суде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru