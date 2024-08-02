Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек

Отмечается, что Бутырский межрайонный прокурор обратился с иском к Романенко А.Н. в интересах его соседей. Как отмечалось в заявлении, ответчик содержит в квартире почти 30 кошек и безответственно относится к животным: питомцы находятся в антисанитарных условиях, и в доме слышен зловонный запах, пишет RT. При этом Романенко не идет на контакт и не реагирует на призывы навести порядок.

«Иск удовлетворен. Суд запретил ответчику... содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние», — подчеркнули в суде.

