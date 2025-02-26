Ветеринар Шеляков рассказал, как выжила кошка Муся из «Ласточкиного гнезда»

Комментируя спасение кошки Муси, выброшенной со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте, он указал, что падая с высоты, например, третьего или четвёртого этажа, кошки не успевают сгруппироваться.

«А высота 40 метров — это примерно 14-этажка в городской застройке... не то что это должно воодушевлять, это должно, конечно, озадачивать владельцев... Кошки умеют планировать, они умеют группироваться», - отметил эксперт.

Шеляков добавил, что также при падении Муся могла зацепиться за что-то, что снизило скорость падения.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что стражи порядка задержали 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который выбросил Мусю со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», сообщает RT.