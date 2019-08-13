Ветераны призвали уволить чиновников, допустивших солдат НАТО на памятнике в Приамурье

В поселке Дипкун Тындинского района Приамурья был установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, на котором изображены солдаты НАТО. Такая ошибка вызвала возмущение у местных жителей. Они рассказали, что на обновленном памятнике в центре поселка изобразили солдат Североатлантического Альянса с американской автоматической винтовкой М-16. Как заявила исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова, панно на памятнике будет заменено в ближайшее время. Она также пояснила, что работами по обновлению памятника, который стал причиной скандала, занималась компания из Тынды. Макет изображения изготовили дизайнеры из Благовещенска.

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН заявил, что за такие ошибки необходимо серьезно наказывать. По его словам, это является настоящим позором для тех, кто руководил установкой памятника.

«Это позор, конечно! Нужно их не просто наказывать, а лишать должностей. Что за руководители муниципальные, местные, которые не знают своей истории! Ведь памятник поставлен для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за нашу великую Родину. Это память о тех, кто погиб. Не говоря уже о живых, которых остается все меньше и меньше. Это напоминание о той войне. А тем более на Дальнем Востоке. 2 сентября – 75 лет со дня окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке! Это память тем более, чем 12 тысячам граждан, которые погибли в окончании Второй мировой войны», - заключил собеседник НСН.

Это не первый подобный случай в России. В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска был размещен баннер, на котором изображен нацистский танк и перевернутый российский флаг. Уже через несколько часов плакат был снят. Позже администрация заведения принесла свои извинения за «недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера».

Ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt заявил, что памятник, который посвящен победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо немедленно снести. По его словам, никакого крупного сражения там не происходило, а Красная армия не победила. Спорить с утверждением Келлерхоффа не стоит, заявил журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН. По его словам в таких вопросах нужно доверять документам. Он отметил, что речь не идет о пересмотре всего хода и результатов войны, а лишь о сражении.

