Ветераны ВОВ получат квартиры от правительства

Правительство выделит деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение внес в правительство вице-премьер Марат Хуснуллин, оно было одобрено премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что средства на квартиры будут выделены через Минстрой.

Ранее Кремль и Минобороны опровергли сообщения о возможном изменении даты или формата проведения Парада на Красной площади. В этом году празднуется 75 лет со Дня Победы.





