Ветераны ВОВ получат квартиры от правительства
2 апреля 202023:45
Правительство выделит деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение внес в правительство вице-премьер Марат Хуснуллин, оно было одобрено премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что средства на квартиры будут выделены через Минстрой.
Ранее Кремль и Минобороны опровергли сообщения о возможном изменении даты или формата проведения Парада на Красной площади. В этом году празднуется 75 лет со Дня Победы.
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