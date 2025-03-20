«Ветераны России» призвали запретить в РФ турецкие сериалы
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ показ турецких сериалов. Как заявил глава организации Ильдар Резяпов, соответствующие обращения направлены в Роскомнадзор, Госдуму и Минкультуры.
В разговоре с изданием «Абзац» он указал, что из-за просмотра «таких мыльных опер» женщины теряют интерес к российским мужчинам, так как «ожидают от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».
Резяпов напомнил, что Турция не признает полуостров Крым российским, а турецкие сериалы он назвал «частью идеологической войны».
«Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звёзды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц?» - заключил он.
Ранее за запрет в России турецких сериалов выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который обвинил эти проекты в том, что они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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