«Ветераны России» призвали запретить в РФ турецкие сериалы

В разговоре с изданием «Абзац» он указал, что из-за просмотра «таких мыльных опер» женщины теряют интерес к российским мужчинам, так как «ожидают от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».

Резяпов напомнил, что Турция не признает полуостров Крым российским, а турецкие сериалы он назвал «частью идеологической войны».

«Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звёзды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц?» - заключил он.

Ранее за запрет в России турецких сериалов выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который обвинил эти проекты в том, что они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

