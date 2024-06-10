В Баку заложили именную звезду актера Сигала

Ещё один дрон сбит над Белгородчиной СМИ: Самарский экс-губернатор Азаров может перейти в «Ростех» Талибы заявили о готовности направить трудовых мигрантов из Афганистана в РФ Суд арестовал обвиняемого в нападении на главу АНО «Цифровые платформы» и убийстве его друга лидера рок-группы «Пасека» Гильдию театроведов и театральных критиков создали в РФ