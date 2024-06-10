В Баку заложили именную звезду актера Сигала
10 июня 202418:27
Церемония закладки именной звезды американского актера Стивена Сигала состоялась на «Аллее звезд» в курортной зоне Sea Breeze в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.
Сигал вместе с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым прошелся по красной дорожке, где их приветствовали поклонники.
В свою очередь, Сигал признался, что всегда рад посетить Баку.
Ранее стало известно, что специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям, американский актёр Стивену Сигалу был награждён орденом Дружбы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru