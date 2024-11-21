Общественники призвали конфисковать квартиру Ротару в Москве

Выставленную на продажу квартиру, принадлежащую певице Софии Ротару, призвали конфисковать в доход российского государства, а саму артистку признать иноагентом, сообщает издание «Абзац».

Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать

С таким требованием в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ обратились активисты общественного движения «Ветераны России». Также они попросили проверить Ротару на возможное финансирование ВСУ.

«Данная недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Ротару выставила на продажу московскую квартиру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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