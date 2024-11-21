Общественники призвали конфисковать квартиру Ротару в Москве

С таким требованием в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ обратились активисты общественного движения «Ветераны России». Также они попросили проверить Ротару на возможное финансирование ВСУ.

«Данная недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Ротару выставила на продажу московскую квартиру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

